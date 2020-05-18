В Липецке пропал 12-летний ребенок

18 Май 2020 2020-05-18T09:20:53+03:00

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В Липецке ищут ребенка. 12-летний Кудинов Савелий Николаевич пропал в минувшее воскресенье, 17 мая. Он ушел из дома в районе улицы Ленина около 17.00. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, короткие русые волосы.

Был одет: свитер темно-серого цвета, темно-синие джинсы, синие кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Савелия Кудинова или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, либо отправить письмо на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU