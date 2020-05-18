2020-05-18T10:49:03+03:00
Происшествия

Утром в Липецке водитель "Форда" врезался в легковушку и уехал

Иномарка попала в объектив камер видеонаблюдения [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Авария в ЛипецкеАвария в ЛипецкеФото: принтскрин видео.
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Этим утром, 18 мая, в Липецке водитель, устроивший ДТП, скрылся с места аварии. Происшествие случилось ранним утром на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе. В соцсетях появилось видео, как белая иномарка вылетела с улицы Фрунзе и врезалась в автомобиль, движущийся вверх по Неделина. Судя по записи, водитель иномарки тут же дал по газам и уехал. Машина попала в объектив других камер видеонаблюдения - уже с разбитой левой фарой.

Водитель "Форда" скрылся с места ДТП в Липецке.vk.com/myregion48

Напомним, что за минувшие выходные в Липецкой области выявили 9 743 нарушений правил дорожного движения. В большинстве случаев автомобилисты превысили допустимую скорость. Особо "бесстрашные" продолжают управлять транспортом в нетрезвом состоянии. Автоинспекторы остановили 33 пьяных водителей.

Водитель "Форда" уехал с места аварии в Липецке.

Водитель "Форда", который скрылся с места ДТП в Липецке, попал в объектив видеокамер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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