Утром в Липецке водитель "Форда" врезался в легковушку и уехал

18 Май 2020 2020-05-18T10:49:03+03:00

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Этим утром, 18 мая, в Липецке водитель, устроивший ДТП, скрылся с места аварии. Происшествие случилось ранним утром на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе. В соцсетях появилось видео, как белая иномарка вылетела с улицы Фрунзе и врезалась в автомобиль, движущийся вверх по Неделина. Судя по записи, водитель иномарки тут же дал по газам и уехал. Машина попала в объектив других камер видеонаблюдения - уже с разбитой левой фарой.

Водитель "Форда" скрылся с места ДТП в Липецке.vk.com/myregion48

Напомним, что за минувшие выходные в Липецкой области выявили 9 743 нарушений правил дорожного движения. В большинстве случаев автомобилисты превысили допустимую скорость. Особо "бесстрашные" продолжают управлять транспортом в нетрезвом состоянии. Автоинспекторы остановили 33 пьяных водителей.

Водитель "Форда" уехал с места аварии в Липецке.

Водитель "Форда", который скрылся с места ДТП в Липецке, попал в объектив видеокамер.

ИСТОЧНИК KP.RU