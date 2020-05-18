Во вторник 5 улиц Липецка останутся без воды из-за порыва

18 Май 2020 2020-05-18T13:39:36+03:00

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Во вторник, 19 мая, в Липецке ожидается отключение холодной воды по нескольким адресам. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Так, с 9 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей домов №45 и 47 по улице 40 лет Октября. Причина тому - коммунальная авария. У дома №47 по той же улице специалисты устранят утечку на трубопроводе диаметров 89 мм и 57 мм.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Депутатская, Верещагина, Володарского и Чкалова. По адресу Воровского, 25 случилась утечка на водоводе диаметром 100 мм. Ремонтные работы стартуют в тот же день.

Жителей города просят сделать заранее запасы питьевой воды. Более подробно об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU