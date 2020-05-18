2020-05-18T13:58:56+03:00
Общество

МЧС предупреждает: на Липецк обрушится гроза с сильным ветром

Погода ухудшится в ближайшие часы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ожидают грозуВ Липецке ожидают грозуФото: Юлия КЛЮЕВА
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Непогода вновь надвигается на Липецкую область. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 1-3 часа этого понедельника 18 мая и первой половине ночи 19 мая ожидается гроза. Во время стихии может усилиться западный ветер. Липчан предупреждают о сильный порывах - до 17 м/с.

Спасатели напоминают о правилах безопасности во время грозы и сильного ветра. Не стоит выходить на улицу. Оказавшись вне дома, поторопитесь забежать в подъезд или спуститься в подземный переход. Очень важно отключить все электроприборы в доме, чтобы не случилось короткого замыкания. Кстати, во время грозы можно укрыться в автомобиле, вдали от деревьев. Велосипед и мотоцикл лучше в такую погоду отставить в сторону. То же самое касается и трактора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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