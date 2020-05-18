2020-05-18T14:50:37+03:00
Происшествия

Ночью липчанин провалился в траншею на улице Баумана

Жителю Липецка понадобилась помощь спасателей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин провалился в ямуЛипчанин провалился в ямуФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
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Этой ночью, 18 мая, в траншею на улице Баумана в Липецке упал мужчина. Это произошло около 2 часов ночи. Липчанин, судя по всему, возвращался домой в нетрезвом состоянии и провалился в 2-х метровую яму. Он повредил ногу. На помощь несчастному пришли спасатели. Они вытащили его из траншеи и передали медикам скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, за минувшую неделю сотрудники 25 раз выезжали по обращениям липчан. Причем большая часть вызовов пришлась на выходные. Вскрыть двери, достать пострадавших их салонов автомобилей при ДТП, потушить пожары, оградить аварийные деревья - все это работа спасателей за указанный период.

Один мужчина самоизолировался в квартире с алкоголем. Да так, что родственникам пришлось обращаться в экстренные службы, просить открыть дверь. Он 3 суток не выходил из дома. В пятницу спасатели помогали вытащить пострадавших при столкновении "Москвича" и "УАЗа" на улице Ударников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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