2020-05-18T17:20:43+03:00
Общество

Реконструкция проспекта Победы в Липецке: летом планируют завершить работы по сетям

Специалисты хотят как можно быстрее открыть участок от улицы Механизаторов до Кольцевой площади [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Ремонт проспекта Победы в ЛипецкеРемонт проспекта Победы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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На проспекте Победы в Липецке продолжается реконструкция. Большая часть работ лежит на ресурсоснабжающих организациях. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке проложили более 1000 м газовых сетей. В середине недели их проверят на герметичность. затем начнется подготовка к подключению потребителей. Обновлено 650 м водоснабжения, 500 м системы водоотведения, 650 м интернет-сетей. Напомним, что новые коммуникации проложили под пешеходными зонами. Раньше они располагались под проезжей частью.

Реконструкция проспекта Победы в Липецке.

Основной объем работ по сетям должен завершиться летом. Главная задача на ближайшее время - ввести в строй участок от улицы Механизаторов до Кольцевой площади, чтобы разгрузить второстепенные улицы. Для этого туда пустят еще больше техники и специалистов.

Ремонт проспекта Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ремонт проспекта Победы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Пока наибольшая степень готовности на участке от площади Победы до улицы Юных Натуралистов. Здесь уже есть бордюрный камень, приступили к устройству тротуарной плитки. Отдельные точки отсыпаны черноземом - можно начинать озеленение. На одной стороне установлены опоры освещения.

Ремонт проспекта Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ремонт проспекта Победы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Ремонт проспекта Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ремонт проспекта Победы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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