18 Май 2020 2020-05-18T18:24:17+03:00

Школу на Манеже в Липецке обещают сдать в июле Фото: С сайта администрации Липецкой области

В настоящее время объект готов на 84% [видео]

Изменить размер текста: A A

Осенью в Липецке заработает еще одна школа. Предполагается, что учебное заведение в районе Манежа примет новых учеников уже 1 сентября. Собственно, работы на объекте продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в здании школы уже завершен монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, канализации, обвязки отопления. Продолжается отделка помещений. Впереди - строительство бассейна и благоустройство территории. Объект готов на 84%. Работы должны завершиться в июле этого года.

- Наследство досталось тяжелое, но готовность объекта высокая, - сказал губернатор региона Игорь Артамонов, побывавший на стройке. - Надеемся, что и бассейн тоже будет достроен к новому учебному году.

Напомним, что школу на 800 человек начали возводить в 2017 году. Однако, открытие заведения постоянно откладывалось. Причина тому - недобросовестный подрядчик. Администрация расторгла с ним контракт в прошлом году. Школу достраивает другая организация.

Школа 50 лет НЛМК в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU