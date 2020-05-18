2020-05-18T18:24:17+03:00
Общество

Школу на Манеже в Липецке обещают сдать в июле

В настоящее время объект готов на 84% [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Школу на Манеже в Липецке обещают сдать в июлеШколу на Манеже в Липецке обещают сдать в июлеФото: С сайта администрации Липецкой области
Изменить размер текста:

Осенью в Липецке заработает еще одна школа. Предполагается, что учебное заведение в районе Манежа примет новых учеников уже 1 сентября. Собственно, работы на объекте продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в здании школы уже завершен монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, канализации, обвязки отопления. Продолжается отделка помещений. Впереди - строительство бассейна и благоустройство территории. Объект готов на 84%. Работы должны завершиться в июле этого года.

- Наследство досталось тяжелое, но готовность объекта высокая, - сказал губернатор региона Игорь Артамонов, побывавший на стройке. - Надеемся, что и бассейн тоже будет достроен к новому учебному году.

Напомним, что школу на 800 человек начали возводить в 2017 году. Однако, открытие заведения постоянно откладывалось. Причина тому - недобросовестный подрядчик. Администрация расторгла с ним контракт в прошлом году. Школу достраивает другая организация.

Школа 50 лет НЛМК в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: в Грязинском районе больше всего заболевших за сутки
Школу на Манеже в Липецке обещают сдать в июле
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: у 458 человек подозревают COVID-19
Реконструкция проспекта Победы в Липецке: летом планируют завершить работы по сетям
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 мая 2020 года увеличилось на 8 человек
Ночью липчанин провалился в траншею на улице Баумана
МЧС предупреждает: на Липецк обрушится гроза с сильным ветром
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без воды из-за порыва
Пропавшего в Липецке мальчика нашли, следователи проводят проверку
Сбербанк увеличивает сумму кредита и снижает ставки по военной ипотеке
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: ученые проанализировали ситуацию с COVID-19
Утром в Липецке водитель "Форда" врезался в легковушку и уехал
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 18 мая 2020 года: еще 54 больных
В Липецке пропал 12-летний ребенок
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 17 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Более 60 домов в Липецке останутся без воды 18 мая
В Липецкой области у 53 человек выявили коронавирус на 17 мая
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года составило 309 человек
Две иномарки столкнулись в Липецке на рельсах и парализовали движение трамваев
Число умерших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года составило 4 человека
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 16 мая 2020 года: 49 новых случаев COVID-19
На рейды по масочному режиму из-за коронавируса в Липецке выводят ОМОН