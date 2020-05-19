Коронавирус в Липецке, новости на 19 мая 2020 года: ГИБДД работает в особом режиме
В подразделениях ГИБДД Липецкой области все еще действуют меры по предотвращению распространения коронавируса. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, в автоинспекции минимизировали личное общение при предоставлении своих услуг.
Так, регистрация транспорта, сдача экзаменов и выдача водительских прав - только по предварительной записи через портал Госуслуг. Получить разрешение на изменение конструкции машины можно подав заявку по электронной почте. По телефону можно записаться на выдачу свидетельств о соответствии транспорта с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также о допуске машин к перевозке опасных грузов.
Графики экзаменов для учеников автошкол скорректированы - сократили число одновременно сдающих .
ИСТОЧНИК KP.RU
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