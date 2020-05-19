2020-05-19T09:07:07+03:00
Общество

В Липецке ищут 16-летнего подростка

Парень пропал в понедельник
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал 16-летний пареньВ Липецке пропал 16-летний пареньФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке пропал 16-летний подросток. Это случилось в минувший понедельник, 18 мая. Второв Дмитрий Сергеевич ушел из дома около 15.30 в районе улицы Архангельской областного центра. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 17 лет, среднего телосложения, черные волосы.

Был одет: синие джинсы, бело-синяя куртка, синие кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Дмитрия Второва или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, огромная просьба сообщить информацию по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, либо написать на электронную почту отряда: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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