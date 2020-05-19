В Липецке ищут 16-летнего подростка
В Липецке пропал 16-летний подросток. Это случилось в минувший понедельник, 18 мая. Второв Дмитрий Сергеевич ушел из дома около 15.30 в районе улицы Архангельской областного центра. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 17 лет, среднего телосложения, черные волосы.
Был одет: синие джинсы, бело-синяя куртка, синие кроссовки.
Просьба ко всем, кто видел Дмитрия Второва или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, огромная просьба сообщить информацию по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, либо написать на электронную почту отряда: ppdlip@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU