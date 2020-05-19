Липецкий извращенец, совращавший 5-летнюю девочку, отправится в колонию на 14 лет

19 Май 2020 2020-05-19T11:46:52+03:00

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В Липецкой области судили 47-летнего жителя Тербунского района. Его признали виновным в распространении детской порнографии и развращении несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 5 месяцев злодей под вымышленным именем развращал 5-летнюю девочку через соцсеть. Он присылал ей развратные сообщения, порнографические видео, свои фото без одежды. Малышка, не умевшая читать и писать, отправляла ему в ответ голосовые сообщения. Просила, чтобы он отстал от нее, но тщетно. Тогда девочка рассказала обо всем родителям. Они продолжили переписку с извращенцем и узнали в нем своего соседа.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Пока шло следствие, установили еще двух детей, пострадавших от его действий - девочек 10 и 12 лет. Подсудимого не останавливал столь юный возраст собеседниц. Он писал им на сексуальные темы, побуждал фотографироваться обнаженными, отправлял видео с детской порнографией и свои личные снимки.

Липчанин признал свою вину еще на стадии предварительного следствия. Свои действия он объяснил просто - зависимость. Однако, результаты судебных экспертиз опровергли наличие психиатрических расстройств. Его признали вменяемым. Суд приговорил виновного к 14 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU