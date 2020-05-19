В Липецке нашли интернет-мошенника, который оставил подростка без смартфона
В Липецке поймали афериста, жертвой которого стал подросток. Все случилось еще в апреле, когда парень нашел в сети объявление об обмене сотового телефона. Списавшись с автором, подросток решил обменять свой смартфон на другой.
На встречу пришел взрослый мужчина, мальчик отдал ему телефон с коробкой, чеком и документом и стал ждать, когда незнакомец принесет другой телефон. Но мужчина забрал смартфон и больше не вернулся. На звонки тоже не отвечал.
Заявление о мошенничестве поступило в полицию 21 апреля и теперь мошенника вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался 33-летний липчанин с судимостью. На допросе он рассказал, что продал телефон мальчика.
По части 1 статьи 159 УК мошеннику грозит очередной срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU