В магазине Липецка покупательница отказалась надевать маску: куда пожаловаться на нарушение?
В редакцию "КП-Липецк" обратился читатель Владислав. Он рассказал, как на прошлой неделе стал свидетелем нарушения масочного режима в гипермаркете по улице Катукова. По словам липчанина, неизвестная женщина расплачивалась у кассы без маски, а также не соблюдала социальную дистанцию в очереди. Инцидент попал в объектив камеры.
- МЧС не рекомендует, - повторяла покупательница сотрудникам магазина, попытавшимся узнать, почему она без маски.
Далее женщина забирала купленное и ушла, убеждая остальных в своей правоте.
По данным пресс-службы мэрии, если в магазине покупатель без маски, то сотрудники могут попросить его надеть средство защиты, либо покинуть помещение или же сообщить об этом в управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Туда же липчане могут пожаловаться на нарушение масочного режима в магазинах. Звонить по телефону горячей линии 8-991-344-27-53.
- К нам постоянно поступают звонки, и мы на них молниеносно реагируем, - сообщили в управлении. - Поступающие сообщения мы отрабатываем с выездом на место. При этом предлагаем обратившимся помочь нам - зафиксировать нарушение. Снять видео или сделать фото.
Напомним, что тех, кто игнорирует режим, могут привлечь к административной ответственности. Нарушителям придется заплатить штраф.
Нарушение масочного режима в магазине Липецка.
ИСТОЧНИК KP.RU