В магазине Липецка покупательница отказалась надевать маску: куда пожаловаться на нарушение?

19 Май 2020 2020-05-19T13:14:46+03:00

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В редакцию "КП-Липецк" обратился читатель Владислав. Он рассказал, как на прошлой неделе стал свидетелем нарушения масочного режима в гипермаркете по улице Катукова. По словам липчанина, неизвестная женщина расплачивалась у кассы без маски, а также не соблюдала социальную дистанцию в очереди. Инцидент попал в объектив камеры.

- МЧС не рекомендует, - повторяла покупательница сотрудникам магазина, попытавшимся узнать, почему она без маски.

Далее женщина забирала купленное и ушла, убеждая остальных в своей правоте.

По данным пресс-службы мэрии, если в магазине покупатель без маски, то сотрудники могут попросить его надеть средство защиты, либо покинуть помещение или же сообщить об этом в управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Туда же липчане могут пожаловаться на нарушение масочного режима в магазинах. Звонить по телефону горячей линии 8-991-344-27-53.

- К нам постоянно поступают звонки, и мы на них молниеносно реагируем, - сообщили в управлении. - Поступающие сообщения мы отрабатываем с выездом на место. При этом предлагаем обратившимся помочь нам - зафиксировать нарушение. Снять видео или сделать фото.

Напомним, что тех, кто игнорирует режим, могут привлечь к административной ответственности. Нарушителям придется заплатить штраф.

Нарушение масочного режима в магазине Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU