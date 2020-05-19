2020-05-19T16:51:13+03:00
Происшествия

Под Липецком в сливной яме утонул 4-летний ребенок

Мать пыталась реанимировать сына, но безуспешно
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Страшная трагедия с малышом произошла в Добринском районе Липецкой области. Там в селе Новочеркутино нашли мертвым 4-летнего мальчика. По данным правоохранительных органов, тело малыша обнаружили в канализационной яме 18 мая.

На место выехала следственная группа. После проверки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, мальчик играл во дворе частного дома и упал в заполненную выгребную яму. Тело ребенка нашла мать, которая в тот момент занималась огородом. Она вызвала скорую и пыталась реанимировать сына, но безуспешно. К несчастью, прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, при осмотре места происшествия выяснилось, что сливная яма была накрыто металлическим листом, который со временем проржавел. За ходом расследования следит прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокурору Добринского района поручили провести тщательную проверку обстоятельств гибели ребенка, оценку дадут, как действиям родителей так и ответственных надзорных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не смогли покататься и сожгли: студент и двое подростков под Липецком угнали машину
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 мая 2020 года: за день выписали 23 человека
В Липецке новый начальник управления главного смотрителя
Под Липецком в сливной яме утонул 4-летний ребенок
«Открытие» одобрил липчанам первые льготные кредиты
В Липецке снова ожидается сильный ветер
В понедельник в Липецке и области запретят продавать алкоголь
В магазине Липецка покупательница отказалась надевать маску: куда пожаловаться на нарушение?
В Липецке нашли интернет-мошенника, который оставил подростка без смартфона
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 19 мая 2020 года составило 1298 человек
Липецкий извращенец, совращавший 5-летнюю девочку, отправится в колонию на 14 лет
В центре Липецка из-за упавшего от ветра дерева образовалась пробка
В Липецке ищут 16-летнего подростка
Коронавирус в Липецке, новости на 19 мая 2020 года: ГИБДД работает в особом режиме
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: в Грязинском районе больше всего заболевших за сутки
Школу на Манеже в Липецке обещают сдать в июле