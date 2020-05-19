Под Липецком в сливной яме утонул 4-летний ребенок

19 Май 2020 2020-05-19T16:51:13+03:00

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Страшная трагедия с малышом произошла в Добринском районе Липецкой области. Там в селе Новочеркутино нашли мертвым 4-летнего мальчика. По данным правоохранительных органов, тело малыша обнаружили в канализационной яме 18 мая.

На место выехала следственная группа. После проверки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, мальчик играл во дворе частного дома и упал в заполненную выгребную яму. Тело ребенка нашла мать, которая в тот момент занималась огородом. Она вызвала скорую и пыталась реанимировать сына, но безуспешно. К несчастью, прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, при осмотре места происшествия выяснилось, что сливная яма была накрыто металлическим листом, который со временем проржавел. За ходом расследования следит прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокурору Добринского района поручили провести тщательную проверку обстоятельств гибели ребенка, оценку дадут, как действиям родителей так и ответственных надзорных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU