2020-05-19T16:24:28+03:00
Общество

В Липецке новый начальник управления главного смотрителя

Главным смотрителем стал инженер ПГС Евгенйи Суханов
Лия МУРАДЬЯН
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Новый главный смотритель ЛипецкаНовый главный смотритель ЛипецкаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке новый начальник городского управления главного смотрителя. Как сообщили в пресс-службе мэрии, управление возглавил Евгений Суханов. Напомним, что структура осталась без руководителя еще в конце января. С тех пор обязанности начальника исполнял Виктор Алексеев.

Новому руководителю 35 лет. Евгенйи Суханов окончил Инженерно-строительный факультет ЛГТУ по специальности инженер ПГС. Работал в крупных промышленных компаниях. На последней должности руководил строительством промышленных объектов в Липецке.

Отметим, что муниципальное управление находится под ведомством департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Приказ о назначении нового начальника управления подписал накануне председатель департамента Николай Дергунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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