В Липецке новый начальник управления главного смотрителя
В Липецке новый начальник городского управления главного смотрителя. Как сообщили в пресс-службе мэрии, управление возглавил Евгений Суханов. Напомним, что структура осталась без руководителя еще в конце января. С тех пор обязанности начальника исполнял Виктор Алексеев.
Новому руководителю 35 лет. Евгенйи Суханов окончил Инженерно-строительный факультет ЛГТУ по специальности инженер ПГС. Работал в крупных промышленных компаниях. На последней должности руководил строительством промышленных объектов в Липецке.
Отметим, что муниципальное управление находится под ведомством департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Приказ о назначении нового начальника управления подписал накануне председатель департамента Николай Дергунов.
ИСТОЧНИК KP.RU