Не смогли покататься и сожгли: студент и двое подростков под Липецком угнали машину

19 Май 2020 2020-05-19T17:13:05+03:00

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Под Липецком на угоне автомобиля попались подростки. Все случилось в ночь на 15 мая в селе Покровское, куда пришли из соседнего села трое парней – 19-летний студент и два его приятеля 17 и 16 лет.

По версии следствия, парни намеренно шли с целью подыскать подходящий автомобиль, чтобы угнать и покататься. Жаждущей приключений компании попался на глаза незапертый «ВАЗ-21063», чем ребята и воспользовались. «Шестерку» собирались после вернуть в надежде, что никто не заметит. Но «хитрый» план не удался.

На просторах Тербунского района машина намертво увязла в грязи – ни вернуть ни покататься. Поэтому парни не придумали ничего другого кроме как уничтожить следы преступления. Они подожгли «шестерку» и разошлись по домам. Однако и тут прокололись. Юных угонщиков вычислили за пару часов после того, как заявление поступило в полицию. На допросе друзья во всем сознались.

Дело возбудили по части 2 статьи 166 УК – угон по предварительному сговору. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, на время следствия фигурантам назначили обязательную явку. Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU