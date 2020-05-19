2020-05-19T18:26:58+03:00
Происшествия

В Липецке подростки стали чаще травмироваться на улице

Школьник упал с велосипеда и потерял сознание, а 17-летний парень неудачно покатался на качелях
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Подросток упал с велосипеда и потерял сознаниеПодросток упал с велосипеда и потерял сознаниеФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

С потеплением и временным снятием режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке участились случаи травмирования подросток на улице. Сообщения о травмах фиксируют дежурные системы «112» городского управления по делам ГО и ЧС.

Как сообщили в пресс-службе управления, на номер «112» за неделю от липчан поступило более 3000 звонков. Чаще всего на «112» звонят чтобы вызвать скорую или полицию. Наряду с традиционными жалобами медикам, снова начали фиксировать уличные травмы.

Так в парке Победы упал с велосипеда 14-летний школьник, после чего подросток потерял сознание и попал в больницу. А в одном из дворов на улице Московской неудачно покатался на качелях 17-летний парень – тоже пришлось вызвать скорую.

Вместе с тем более чем в полтора раза стало меньше сообщений о бытовых травмах дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке подростки стали чаще травмироваться на улице
Не смогли покататься и сожгли: студент и двое подростков под Липецком угнали машину
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 мая 2020 года: за день выписали 23 человека
В Липецке новый начальник управления главного смотрителя
Под Липецком в сливной яме утонул 4-летний ребенок
«Открытие» одобрил липчанам первые льготные кредиты
В Липецке снова ожидается сильный ветер
В понедельник в Липецке и области запретят продавать алкоголь
В магазине Липецка покупательница отказалась надевать маску: куда пожаловаться на нарушение?
В Липецке нашли интернет-мошенника, который оставил подростка без смартфона
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 19 мая 2020 года составило 1298 человек
Липецкий извращенец, совращавший 5-летнюю девочку, отправится в колонию на 14 лет
В центре Липецка из-за упавшего от ветра дерева образовалась пробка
В Липецке ищут 16-летнего подростка
Коронавирус в Липецке, новости на 19 мая 2020 года: ГИБДД работает в особом режиме
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: в Грязинском районе больше всего заболевших за сутки
Школу на Манеже в Липецке обещают сдать в июле