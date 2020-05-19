В Липецке подростки стали чаще травмироваться на улице
С потеплением и временным снятием режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке участились случаи травмирования подросток на улице. Сообщения о травмах фиксируют дежурные системы «112» городского управления по делам ГО и ЧС.
Как сообщили в пресс-службе управления, на номер «112» за неделю от липчан поступило более 3000 звонков. Чаще всего на «112» звонят чтобы вызвать скорую или полицию. Наряду с традиционными жалобами медикам, снова начали фиксировать уличные травмы.
Так в парке Победы упал с велосипеда 14-летний школьник, после чего подросток потерял сознание и попал в больницу. А в одном из дворов на улице Московской неудачно покатался на качелях 17-летний парень – тоже пришлось вызвать скорую.
Вместе с тем более чем в полтора раза стало меньше сообщений о бытовых травмах дома.
ИСТОЧНИК KP.RU