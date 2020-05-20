В Липецке и области клещи напали на 416 детей

20 Май 2020 2020-05-20T09:19:32+03:00

В прошлом году этот показатель был выше

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Появились новые данные о нападении клещей на жителей Липецкой области. По состоянию на 14 мая они покусали 895 человек. Кстати, это только те, кто обратился в медорганизации. Из них практически половина детей - 416. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, годом ранее этот показатель был выше - 1 516 обращений, из которых 567 детей.

В липецких лабораториях проверили 710 клещей. ИЗ них 83 оказались переносчиками клещевого боррелиоза. Еще 25 были инфицированы возбудителем грануоцитарного анаплазмоза человека. У 3 образцов выявили моноцитарный эрлихиоз человека. Напомним, что пока зарегистрирован только 1 случай иксодового клещевого боррелиоза.

Клещи кусали липчан во всех районах региона. Они нападали на людей на территориях придомовых и приусадебных участках - 71,8%, садоводческих товариществ 0 7,2%, парков - 1,2%, кладбищ - 0,7%. Кстати, в 12,3% случаев клещи присосались к людям на природе.

На прошлой неделе в области акарицидные работы провели на площади 450,11 га.

ИСТОЧНИК KP.RU