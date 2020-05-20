Артисты театра Толстого репетируют в масках и перчатках

20 Май 2020 2020-05-20T09:43:55+03:00

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В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого возобновили репетиции. Напомним, учреждению пришлось перейти в формат онлайн из-за коронавируса. Артисты приступили к работе над новым спектаклем - "Бесприданница" по А.Н. Островскому.

Как сообщили в пресс-службе театра, в театре строго соблюдают требования Роспотребнадзора. На репетициях актеры находятся в маске и перчатках, держат между собой социальную дистанцию. Также им выдают дезинфицирующее средство. На первом этапе - читке произведения и разбора его по ролям, меры безопасности не вызывают сложностей.

"Бесприданница" откроет юбилейный театральный сезон - сотый по счету. Эта пьеса знаковая, ведь именно она была заявлена в самой первой афише театра. По мнению режиссера постановки Марии Колычевов-Кайзер, "Бесприданница" - шедевр отечественной драматургии.

ИСТОЧНИК KP.RU