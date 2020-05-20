2020-05-20T10:10:40+03:00
Происшествия

В Липецке молодой парень на иномарке сбил 85-летнего пенсионера

А на улице Неделина в ДТП попали "Форд" и "Хендай" [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке сбили пешеходаВ Липецке сбили пешеходаФото: Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки автоинспекторы выявили 2 506 нарушений правил дорожного движения на дорогах Липецкой области. Пьяными за руль сели 7 водителей. Еще 62 человека не пристегнулись во время движения. Превысили скорость 2 116 автомобилистов. Также произошло 25 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 19 мая, на автодороге Орел-Тамбов в Липецке 20-летний парень за рулем "Форд Фокус" сбил 85-летнего пенсионера. Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, дедушка переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.

ДТП в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В тот же день на улице Ворошилова водитель "БМВ" врезался в "Тойоту Короллу". Пострадала 22-летняя пассажирка второй иномарки. Ее доставили в больницу, а после отпустили.

В Липецке на улице Неделина столкнулись Форд и Хендай.

Еще одна авария произошла на улице Неделина вечером. Там столкнулись "Форд" и "Хендай". От удара вторую машину вынесло на обочину.

ДТП на улице Неделина в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

ДТП на улице Неделина в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

ДТП на улице Неделина в Липецке.

ДТП на улице Неделина в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

ДТП на улице Неделина в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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