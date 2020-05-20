Массовое ДТП под Липецком: столкнулись 5 машин

20 Май 2020 2020-05-20T11:08:42+03:00

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Этим утром, 20 мая, в Липецкой области произошла массовая авария. На трассе Липецк-Грязи столкнулись 5 машин. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарная машина, а также автоинспекторы.

Массовое ДТП Липецк - Грязи.vk.com/myregion48

Как стало известно "КП-Липецк", есть пострадавшие. Но травмы у них не тяжелые. Смертельных случаев нет. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, помощь пожарных, к счастью, не понадобилась. Сильно пострадали автомобили. Все они разбиты.

Под Липецком столкнулись 5 машин.Трасса Липецк-Грязи

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, что стало причиной аварии. Кстати, движение на участке затруднено. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

Массовое ДТП под Липецком: столкнулись 5 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU