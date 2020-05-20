Работающие пенсионеры в Липецке останутся на больничном до конца месяца из-за коронавируса
В связи с коронавирусом в Липецке работающим пенсионерам продлили больничный до конца месяца. Это касается людей старше 65-лет, которые не перешли на удаленку и не ушли в отпуск.
Как сообщает региональный фонд соцстраха, работающие пенсионеры могут получить электронный больничный с 12 по 29 мая. Как пояснил управляющий Липецким региональным отделением Сергей Зачиняев, новые электронные больничные для пенсионеров, как и раньше, оплатят из средств Фонда напрямую каждому работнику за все дни. Деньги поступят в течение 7 календарных дней с момента оформления больничного.
Электронный больничный пенсионерам в Липецке оформят на основе данных, которые отправили в соцстрах работодатели. Никакие документы дополнительно собирать не нужно.
Как и при обычном больничном, на коронавирусе сумму будут высчитывать исходя из стажа и заработка за два года, но не выше средней зарплаты в 69961,65 рубля в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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