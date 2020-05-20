«Я не договорила»: липчанка вломилась в квартиру соседки и устроила скандал

20 Май 2020 2020-05-20T13:50:40+03:00

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В Липецке будут судить бесцеремонную женщину за проникновение в чужое жилье. Инцидент произошел в Октябрьском округе города 22 апреля. В те сутки 37-летняя дама всю ночь отмечала семейный праздник, что вызвало негодование соседей. Из-за бурного ночного веселья соседка пригрозила, что вызовет полицию за нарушение тишины.

На утро женщина решила разобраться с соседями, которые мешали праздновать. Но воспользоваться дверным звонком в чужой квартире дама посчитала лишним. Она беспардонно вломилась в квартиру соседки, прошла в комнату и устроила скандал.

В итоге ее действия попали под статью 139 УК – незаконное проникновение. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, обвиняемая во всем созналась и раскаялась. Дело передали в суд, наглой особе грозит минимум штраф до 40 000 рублей, максимум – до 3 месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU