В Липецке на 3,7% подорожали продукты по сравнению с декабрем

20 Май 2020 2020-05-20T13:59:17+03:00

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В апреле индекс потребительских цен в Липецкой области вырос на 1%. А с начала года - на 2,3%. Цены на продовольственные товары в минувшем месяце поднялись на 2%, а по сравнению с декабрем 2019 года - на 3,7%.

Как сообщили в пресс-службе Липецкстата, больше всего цены выросли на сахар - на 12%, яйца - 10%, крупу и бобовые - на 9%. Фруктово-ягодные консервы, мука, чай, мясо и птица подорожали на 2%. Цены на сыры, макаронные изделия, мороженое, мясные и овощные консервы, соусы, специи, соль, концентраты и хлебобулочные изделия, подолнечное масло, кофе, а также рыбопродукты поднялись на 0,5-1%.

Среди фруктов и овощей стремительно выросла цена на лимоны - в 2,8 раза. На капусту, картофель, чеснок и морковь - в 1,2-1,4 раза. Апельсины подорожали на 16%. Но на 21% подешевели огурцы и на 13% помидоры.

Стоимость минимального набора продуктов питания в апреле составила 3 649 рублей. По сравнению с мартом показатель увеличился на 4,5%. А с начала года на 6,6%.

Цена на непродовольственные товары выросли на 0,6%. Так, на 3% подорожали моющие средства, бытовые приборы и электротовары. На 2,-2,5% - бумажно-беловые товары, письменные принадлежности, персональные компьютеры, товары для животных, медицинские товары, инструменты.

Цены и тарифы на услуги увеличились на 0,3%. Услуги сотовой связи подорожали на 9%. На 0,5-1% увеличилась плата за содержание и ремонт жилья, КАСКО. При этом на 5% подешевели билеты на проезд в купейных вагонах в поездах дальнего следования. На отдельные виды ритуальных услуг снизили цены на 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU