Липчанин получил срок за избиение пьяного негодяя, который напугал жену с ребенком-инвалидом

20 Май 2020 2020-05-20T15:04:46+03:00

Уличный хулиган попал в больницу с переломами, но признал, что повел себя плохо

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В Липецке пьяное буйство незнакомца на улице обернулось судимостью для главы семейства. Все случилось еще летом прошлого года, когда на улице к молодой женщине с маленьким ребенком пристал пьяный незнакомец. Нахал вел себя неадекватно и вызывающе, чем серьезно напугал молодую мать и 3-летнего ребенка-инвалида. Из-за сильного испуга у малыша ухудшилось здоровье.

Вернувшись домой, женщина рассказала о случившемся мужу. 35-летний мужчина выбежал на улицу и нашел негодяя. Разъяренный глава семейства жестоко избил обидчика своей жены. Уличный хам попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом нескольких ребер.

За причинение тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Отец ребенка во всем сознался. Хулиган тоже признал, что вел себя недопустимо и не стал настаивать на суровом наказании. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвинитель учел признание и ряд смягчающих обстоятельств, поэтому просил суд не лишать человека свободы. Главу семьи приговорили к двум годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU