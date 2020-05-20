2020-05-20T16:57:40+03:00
Происшествия

В Липецке столкнулись ГАЗель и поливальная машина: на улице Металлургов огромная пробка

На месте работают автоинспекторы [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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ДТП в Липецке: столкнулись ГАЗель и поливальная машинаДТП в Липецке: столкнулись ГАЗель и поливальная машинаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 20 мая, в Липецке на улице Металлургов произошла авария. В районе остановки "Коксохим" в сторону НЛМК столкнулись ГАЗель и поливальная машина. Первая въехала спецтехнике в заднюю часть. Передок ГАЗели разбит. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД. Им и предстоит разобраться в причинах случившегося.

В Липецке столкнулись ГАЗель и поливальная машина.

ДТП в Липецке: столкнулись ГАЗель и поливальная машина Фото: Юлия КЛЮЕВА

ДТП в Липецке: столкнулись ГАЗель и поливальная машинаФото: Юлия КЛЮЕВА

ДТП случилось около 3 часов дня. На участке сразу образовался затор. В настоящее время он перерос в огромную пробку. Машины и пассажирские автобусы стоят от остановки "АЗТП" до "Коксохим". Причем заняты обе полосы движения. Судя по всему, водители еще не скоро попадут домой.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

В Липецке столкнулись ГАЗель и поливальная машина: на улице Металлургов огромная пробка.

ДТП в Липецке: столкнулись ГАЗель и поливальная машина Фото: Юлия КЛЮЕВА

ДТП в Липецке: столкнулись ГАЗель и поливальная машинаФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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