2020-05-20T20:56:41+03:00
Общество

Свет, горячую и питьевую воду отключат в районах Липецка в четверг

Горячей воды не будет в центре, электричества – на окраинах
Лия МУРАДЬЯН
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За один день в разных районах Липецка отключат сразу свет, горячую и питьевую воду. По данным Квардры, горячей воды не будет с 21 по 22 мая в домах на улицах Коммунальная и Фрунзе. В том районе будут ремонтировать 700 метров труб. При этом в компании обещают, что после ремонта качество и надежность теплоснабжения в центральной части Липецка повысится. Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

В тот же день, 21 мая, ЛГЭК отключит питьевую воду. Воды не будет с 10 до 13.00 по адресам: улица Водопьянова, 37, 39, 41; Стаханова, со 2 по 24 дом и Смургиса, с 3 по 11. Это тоже связано с ремонтом труб на улице Стаханова.

А электричество отключат с 9 до 17.00 по улицам Средняя, Энергетическая, Дарвина, Чапаева, Димитрова, Красная, Студеновская, Арктическая и 20 Партсъезда. А также в некоторых дома на Липовской, Катукова, Бунина, Теперика, Балмочных.

Более подробно об отключении питьевой воды и электричества можно узнать по телефонам: 175, 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Свет, горячую и питьевую воду отключат в районах Липецка в четверг
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