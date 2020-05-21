2020-05-21T10:15:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавиурсом в Липецке на 21 мая 2020 года: еще 62 человека с COVID-19

Всего с начала пандемии в Липецкой области заразились 1439 человек
Лия МУРАДЬЯН
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По данным оперативного штаба на 10 утра 21 мая 2020 года в Липецке выявили еще 62 новых случая заражения коронавирусом. Это гораздо меньше, чем было днем ранее, когда зарегистрировали рекордные 79 зараженных.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Липецкой области заразились 1439 человек. Из них 382 человека выздоровели, четыре, к несчастью, скончались. С учетом новых данных количесвто активных случаев заражения коронавирусом в Липецке на данный момент составляет 1053 человека.

Большая часть приходится на сам Липецк, где накануне зарегистрировали сразу 42 зараженных коронавирусом. Большинство зараженных по региону получают лечение на дому, так как переносят вирус в легкой форме. Вместе с тем в больницах остаются еще около 500 человек с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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