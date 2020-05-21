Житель Воронежа в Липецке разбил машину женщине, которая обрызгала его из лужи

21 Май 2020 2020-05-21T11:40:19+03:00

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Случайный конфликт между водителем и пешеходом в одном из дворов Липецка обернулся уголовным делом. Все случилось в период майских праздников, 8 мая, в одном из дворов по улице Терешковой. Там 47-летняя женщина на «Мерседесе» облила грязью из лужи пешехода и поехала дальше.

Облитым оказался житель Воронежа. Мужчина обиделся, рассвирепел, поднял первый попавшийся под руку кирпич и бросил вдогонку уезжавшей иномарки. Разбил прилично – в полиции оценили ущерб в 184 869 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, женщина сразу обратилась в полицию, воронежца нашли за несколько минут и доставили в отделение – он не стал ничего отрицать. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 167 УК РФ – умышленные повреждение имущества. Мужчине грозит минимум штраф, максимум – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU