В Липецке мошенники обманули сотрудницу банка почти на полмиллиона рублей

21 Май 2020 2020-05-21T12:14:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Липецка продолжают попадаться на уловки мошенников, причем последним порой даже не приходится изобретать что-то новое – все также «работают» старые схемы, о которых народ предупреждали сотни раз. Только в этот четверг, 21 мая, по сводкам прошли 8 обманутых липчан, большинство из которых сообщили коды и пароли от карт «сотрудникам службы безопасности банка».

Попадаются даже те, кто казалось бы должен знать об этом больше других рядовых граждан. Так аферистам удалось одурачить настоящую сотрудницу банка. Ей позвонили на сотовый и представились службой безопасности ее же банка и убедили перевести деньги на другие счета. Женщина лишилась 492 000 рублей.

На этот раз быть более внимательными простит жителей региона уже прокуратура.

– Еще раз призываем к бдительности и разумной осторожности, – напоминают в пресс-службе ведомства. – Если позвонили с незнакомого номера и представились сотрудниками правоохранительных органов, банков или родственниками перезвоните в органы либо близким и проверьте эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU