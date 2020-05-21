Штормовое предупреждение на 22 мая в Липецке: ожидается до 1 градуса мороза

21 Май 2020 2020-05-21T12:32:27+03:00

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В Липецке спасатели объявили штормовое предупреждение. По данным городского управления по делам ГО и ЧС в городе ожидаются заморозки. По прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха в Липецкой области пустится ниже нуля утром 22 мая. Ожидаются заморозки до -1°С, огородникам и сельхозпроизводителям советуют уберечь от мороза плодовые деревья.

В целом май порадует липчан теплом только в последние два дня месяца. А в на этой неделе температура воздуха днем не поднимется выше отметки в +14 градусов, по ночам максимум до +6°С – среднесуточная температура в районе 9 градусов тепла.

В предстоящие выходные ожидается гроза с ливнем, ветер будет дуть холодный, западный и северо-западный, атмосферное давление увеличится до 755 мм ртутного столба. Геомагнитная обстановка в ближайшие дни спокойная.

ИСТОЧНИК KP.RU