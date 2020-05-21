Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 21 мая 2020 года: выписали 61 человека
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 21 мая 2020 года заметно увеличилось. В этот четверг медики выписали еще 61 человека. По мнению специалистов, они полностью здоровы.
Как сообщили в региональном оперштабе, всего в Липецкой области COVID-19 переболели 443 жителя. При этом зарегистрировано 1 439 случаев заражения инфекцией. На лечении находятся 992 липчанина. Причем 799 человек врачи наблюдают дома - у них болезнь протекает в легкой форме. Остальные 193 пациента лежат в больницах.
Напомним, что эти утром диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 62 человек. Количество зараженных оказалось меньше, чем накануне. В минувшую среду COVID-19 выявили у 79 липчан. Медики сообщили, что такие цифры - последствия майских праздников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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