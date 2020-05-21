В Липецке продавец паленого алкоголя получил 7 лет за попытку купить «крышу» в полиции
В Липецке вынесли приговор 42-летнему предпринимателю. Его признали виновным в даче взятки в крупном размере – часть 4 статьи 291 УК. Согласно материалам дела, мужчина занимался продажей контрафактного алкоголя, с чем его и «приняли» сотрудники полиции.
Нелегальный бизнес приносил немалый доход и предприниматель решил «договориться» с полицией за определенную сумму. Мужчина предложил сотруднику правоохранительных органов 250 000 рублей, чтобы замять дело. Более того, бизнесмен надеялся еще и купить «крышу» в лице полиции, чтобы прикрывали его криминальную деятельность.
Полицейский соответственно от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа в соответствующие органы. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на суде мужчина вину не признал – заявил, что полицейские сами его спровоцировали.
Но доказательства для суда нашлись. В итоге взяткодатель получил весьма суровое наказание – 7 лет колонии строгого режима. Кроме этого виновный должен заплатить государству штраф 10-кратный сумме взятки – 2.5 млн рублей. Также суд запретил ему вести любую предпринимательскую деятельность в течение 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU