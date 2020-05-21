2020-05-21T14:17:11+03:00
Происшествия

В Липецке продавец паленого алкоголя получил 7 лет за попытку купить «крышу» в полиции

Помимо строгого режима взяткодатель должен заплатить 2.5 млн рублей штрафа
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор 42-летнему предпринимателю. Его признали виновным в даче взятки в крупном размере – часть 4 статьи 291 УК. Согласно материалам дела, мужчина занимался продажей контрафактного алкоголя, с чем его и «приняли» сотрудники полиции.

Нелегальный бизнес приносил немалый доход и предприниматель решил «договориться» с полицией за определенную сумму. Мужчина предложил сотруднику правоохранительных органов 250 000 рублей, чтобы замять дело. Более того, бизнесмен надеялся еще и купить «крышу» в лице полиции, чтобы прикрывали его криминальную деятельность.

Полицейский соответственно от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа в соответствующие органы. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на суде мужчина вину не признал – заявил, что полицейские сами его спровоцировали.

Но доказательства для суда нашлись. В итоге взяткодатель получил весьма суровое наказание – 7 лет колонии строгого режима. Кроме этого виновный должен заплатить государству штраф 10-кратный сумме взятки – 2.5 млн рублей. Также суд запретил ему вести любую предпринимательскую деятельность в течение 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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