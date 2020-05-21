Волонтеры ищут 46-летнего мужчину: он может находиться в Липецке или Тамбовской области

21 Май 2020 2020-05-21T16:13:56+03:00

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В Липецке ищут 46-летнего мужчину. Фоменко Владислав Михайлович также может находиться в Тамбовской области. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", мужчина пропал в начале недели, 18 мая. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с сединой.

Особые приметы: татуировки на теле.

Был одет: коричневая полосатая майка, темно-синие спортивные штаны, резиновые сланцы.

С собой у Владислава Фоменко был черный пакет.

Просьба ко всем, кто видел этого мужчину или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU