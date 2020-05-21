За 4 месяца 2039 липчан переболели пневмонией: это на 15% меньше, чем в прошлом году

21 Май 2020 2020-05-21T17:12:01+03:00

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За январь-апрель этого года в Липецкой области выявили 100 747 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос на 1,6%. В прошлом году уровень общей заболеваемости составлял 99 176 случаев.

Липчане чаще стали болеть ОРВИ, гриппом, геморрагической лихорадкой с почечным синдромов, микроспорией, чесоткой, лямблиозом. При этом снизились показатели по таким нозологиям, как сальмонеллез, острые кишечные инфекции, острые вирусные гепатиты, хронические гепатиты, скарлатина, ветряная оспа, ВИЧ-инфекции, внебольничная пневмония, педикулез, энтеробиоз. Также липчане стали реже обращаться с укусами животных и клещей.

В этом году гриппом и ОРВИ переболели на 4,7% жителей больше, чем в прошлом. При этом эпидпороги не был превышены. Лабораторно подтверждены 378 случаев гриппа (В, A(H3N2), A(H1N1)pdm09). Смертельных случаев не зарегистрировано. В структуре общей инфекционной заболеваемости доля гриппа и ОРВИ - 91,2%.

За 4 месяца 2 039 человек перенесли внебольничную пневмонию. Это на 15,9% меньше, чем за тот же период 2019 года. Из всех заболевших 58,4% - взрослое население.

ИСТОЧНИК KP.RU