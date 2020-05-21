Под Липецком 83-летний пенсионер порезал жену, которая не дала ему выпить

21 Май 2020 2020-05-21T18:44:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Пенсионера из Липецкой области подозревают в покушении на убийство супруги. Как сообщили в пресс-службе СКР, вечером 22 апреля 83-летний мужчина из села Казинка Грязинского района попросил супругу принести ему выпить, но получил отказ. Тогда он схватил кухонный нож и, целясь в грудную клетку, нанес 82-летней женщине удары.

Несчастная пыталась закрыться руками и получила ранения плеча и предплечья. В скорую помощь позвонил сын потерпевшей, когда вернулся домой из магазина и увидел страшную картину. К счастью, жизнь пенсионерки вне опасности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого проверяют на вменяемость. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU