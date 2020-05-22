Коронавирус в Липецке, новости на 22 мая 2020 года: соцработники получат доплату за особые условия труда

22 Май 2020 2020-05-22T08:02:19+03:00

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В Липецкой области около 600 соцработников получат выплаты за работу в период пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Артамонов накануне, 21 мая. Доплата из федерального бюджета вводится за особые условия труда и дополнительную нагрузку исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

Выплаты получат врачи, работающие в соцучреждениях. Им положена доплата в 40 тыс. рублей за 2-х недельную смену. А если они работают с зараженными COVID-19, то 60 тыс. рублей.

Педагогам, среднему медицинскому и административному персоналу дадут 25 тыс. Если им приходится контактировать с заболевшими, то 35 тыс. рублей. Младшему персоналу доплатят 15 или 20 тыс. рублей. Техническому - 10 и 15 тыс. рублей. Выплаты будут действовать 3 месяца. Деньги за апрель и май липчане получат в ближайшее время.

Но это еще не все. Финансовую помощь из внебюджетных источников получат работники мобильных бригад. Те, кто обслуживает на дому больных коронавирусом - получателей социальных услуг. Им положена прибавка в 10 тыс. рублей. Водителям мобильных бригад - плюс 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU