2020-05-22T08:30:36+03:00
Происшествия

Скорая с сиреной попала в ДТП в Липецке

Авария произошла на улице Космонавтов [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с участием автомобиля скорой помощи случилось минувшим вечером, 21 мая, в 18.07 на улице Космонавтов в Липецке. Момент столкновения попал в обзор видеорегистратора с проезжавшего мимо автомобиля.

На записи слышно, как к участникам движения приближается спецтранспорт с соответствующим звуковым сигналом. Машины сбавляют скорость, кто-то пытается принять вправо, чтобы пропустить скорую. Но левую полосу все же освободить не могут.

ДТП с участием скорой помощи в Липецке .vk.com/myregion48

Спешивший по вызову водитель с медиками решил объехать небольшой затор по встречной. Однако медицинский транспорт заметили не все. Водитель «Хонды Цивик» в левом ряду очевидно не смотрел в зеркала заднего вида и не слышал громкую сирену, поэтому решил повернуть налево.

Также человек за рулем иномарки не обратил внимание на дорожные знаки – перед перекрестком указано, что поворот налево с 8 до 20.00 запрещен. В итоге иномарка свернула прямо перед скорой со спецсигналом. Водитель спецтранспорта остановился, но избежать столкновения не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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