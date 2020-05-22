Женщина за рулем «Кии» пострадала в ДТП с «Матизом» в Липецке

22 Май 2020 2020-05-22T09:02:46+03:00

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По данным ГИБДД Липецкой области, за минувшие сутки, 21 мая, в регионе зарегистрировали единственное ДТП с пострадавшими. Эта авария произошла около 18.00 на улице Интернациональной в Липецке. Там 41-летний мужчина на «Дэу-Матиз» въехал в «Кию», за рулем которой была 39-летняя женщина. Именно она пострадала в аварии – женщину с травмами увезли на скорой в больницу. Водитель малолитражки не пострадал. По предварительной оценке автоинспекторов, причиной ДТП стало нарушение очередности проезда.

Кроме этого за сутки в региона зарегистрировали 28 ДТП без пострадавших, где повреждения получили только транспортные средства. Также автоинспекторы выявили 2082 нарушения ПДД. Чуть больше нарушений зафиксировали камеры и радары – 2480. Также на дорогах Липецкой области за день задержали 4 нетрезвых водителей, еще 65 человек забыли пристегнуть ремни безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU