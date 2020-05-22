Число заболевших коронавирусом в Липецке на 22 мая 2020 года: 64 новых зараженных COVID-19

22 Май 2020 2020-05-22T10:31:35+03:00

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По данным оперативного штаба на утро 22 мая 2020 года число новых зараженных коронавирусом в Липецке составило 64 человек. Тем самым общее количество заболевших COVID-19 с начала эпидемии в Липецкой области превысили 1500 человек.

На данный момент, с учетом выздоровевших и умерших, с диагнозом «коронавирус» в Липецке болеют 1056 человек, более 50% из них получают лечение на дому, так как переносят вирус в легкой форме. Пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями лечат исключительно в больницах.

Также в медицинских учреждениях находятся еще более 500 человек с подозрением на выделение вируса. Под ежедневным наблюдением медиков в строгой домашней изоляции остаются около 850 жителей Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU