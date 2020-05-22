2020-05-22T10:31:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 22 мая 2020 года: 64 новых зараженных COVID-19

Общее количество заболевших коронавирусом в Липецке превысило 1500 человек
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на утро 22 мая 2020 года число новых зараженных коронавирусом в Липецке составило 64 человек. Тем самым общее количество заболевших COVID-19 с начала эпидемии в Липецкой области превысили 1500 человек.

На данный момент, с учетом выздоровевших и умерших, с диагнозом «коронавирус» в Липецке болеют 1056 человек, более 50% из них получают лечение на дому, так как переносят вирус в легкой форме. Пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями лечат исключительно в больницах.

Также в медицинских учреждениях находятся еще более 500 человек с подозрением на выделение вируса. Под ежедневным наблюдением медиков в строгой домашней изоляции остаются около 850 жителей Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьникам через Instagram сообщили расписание ЕГЭ в Липецке на 2020 год
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 22 мая 2020 года: 64 новых зараженных COVID-19
Под Липецком уничтожили артиллерийский снаряд времен войны
Женщина за рулем «Кии» пострадала в ДТП с «Матизом» в Липецке
Скорая с сиреной попала в ДТП в Липецке
Коронавирус в Липецке, новости на 22 мая 2020 года: соцработники получат доплату за особые условия труда
В Липецке "Квадра" начисляла плату за тепло без показаний счетчиков
Под Липецком 83-летний пенсионер порезал жену, которая не дала ему выпить
За 4 месяца 2039 липчан переболели пневмонией: это на 15% меньше, чем в прошлом году
Волонтеры ищут 46-летнего мужчину: он может находиться в Липецке или Тамбовской области
Из-за коронавируса в Нижнем парке Липецка не успели устранить недочеты
Коронавирус в Липецке, новости на 21 мая 2020 года: у 514 человек подозревают COVID-19
В Липецке продавец паленого алкоголя получил 7 лет за попытку купить «крышу» в полиции
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 21 мая 2020 года: выписали 61 человека
В Липецке из-за ямочного ремонта перекроют улицу-дублер проспекта Победы
Штормовое предупреждение на 22 мая в Липецке: ожидается до 1 градуса мороза
В Липецке мошенники обманули сотрудницу банка почти на полмиллиона рублей