2020-05-22T10:04:40+03:00
Общество

Под Липецком уничтожили артиллерийский снаряд времен войны

На опасную находку наткнулись в Становлянском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Снаряд уничтожили на полигонеСнаряд уничтожили на полигонеФото: УГПСС Липецкой области
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Опасную находку обнаружили жители Становлянского района Липецкой области. Там в деревне Лесные-Локотцы нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Люди сообщили о находке спасателям. На место сразу выехала взрывотехническая группа варийно-спасательного отряда управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе УГПСС региона, взрывотехники аккуратно изъяли снаряд, вывезли на специальный полигон и уничтожили.

Несмотря на ветхий вид такие боеприпасы не теряют своей смертоносной силы даже спустя более 75 лет. Поэтому нужно при их обнаружении нужно строго соблюдать жизненно важные правила безопасности: не подходить, те трогать и не совершать с ним вообще никаких манипуляций, никого не подпускать и ждать специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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