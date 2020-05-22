2020-05-22T14:02:12+03:00
Общество

Штормпредупреждение от МЧС: в субботу в Липецке заморозки

Липчанам рекомендуют обезопасить плодовые деревья, чтобы не погиб урожай
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Липецке снова заморозкиВ Липецке снова заморозкиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке и области вновь объявили штормпредупреждение. Спасатели предупреждают липчан об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается ночью и утром субботы, 23 мая. Речь идет о заморозках.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в обозначенный период температура воздуха опустится до -1 градуса. А это может негативно сказаться на урожае. Особенно плодовых деревьях. Поэтому спасатели рекомендуют липчанам соблюдать меры безопасности при заморозках.

Дымление деревьев поможет сохранить тепло. Можно укрыть их защитным материалом малой теплопроводностью. Это может быть грубая гофрированная бумага, соломенные или тростниковые маты, пузырчатая пленка, брезент. А для больших насаждений стоит попробовать обеспечить импульсное распыление воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года составило 463 человека
Подросток в Липецке застрял в качелях: на помощь пришли спасатели
Штормпредупреждение от МЧС: в субботу в Липецке заморозки
Прокуратура выявляет нарушения в ходе реконструкции Нижнего парка Липецка
Школьникам через Instagram сообщили расписание ЕГЭ в Липецке на 2020 год
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 22 мая 2020 года: 64 новых зараженных COVID-19
Под Липецком уничтожили артиллерийский снаряд времен войны
Женщина за рулем «Кии» пострадала в ДТП с «Матизом» в Липецке
Скорая с сиреной попала в ДТП в Липецке
Коронавирус в Липецке, новости на 22 мая 2020 года: соцработники получат доплату за особые условия труда
В Липецке "Квадра" начисляла плату за тепло без показаний счетчиков
Под Липецком 83-летний пенсионер порезал жену, которая не дала ему выпить
За 4 месяца 2039 липчан переболели пневмонией: это на 15% меньше, чем в прошлом году
Волонтеры ищут 46-летнего мужчину: он может находиться в Липецке или Тамбовской области
Из-за коронавируса в Нижнем парке Липецка не успели устранить недочеты
Коронавирус в Липецке, новости на 21 мая 2020 года: у 514 человек подозревают COVID-19
В Липецке продавец паленого алкоголя получил 7 лет за попытку купить «крышу» в полиции
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 21 мая 2020 года: выписали 61 человека
В Липецке из-за ямочного ремонта перекроют улицу-дублер проспекта Победы
Штормовое предупреждение на 22 мая в Липецке: ожидается до 1 градуса мороза
В Липецке мошенники обманули сотрудницу банка почти на полмиллиона рублей