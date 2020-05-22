Штормпредупреждение от МЧС: в субботу в Липецке заморозки

22 Май 2020 2020-05-22T14:02:12+03:00

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В Липецке и области вновь объявили штормпредупреждение. Спасатели предупреждают липчан об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается ночью и утром субботы, 23 мая. Речь идет о заморозках.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в обозначенный период температура воздуха опустится до -1 градуса. А это может негативно сказаться на урожае. Особенно плодовых деревьях. Поэтому спасатели рекомендуют липчанам соблюдать меры безопасности при заморозках.

Дымление деревьев поможет сохранить тепло. Можно укрыть их защитным материалом малой теплопроводностью. Это может быть грубая гофрированная бумага, соломенные или тростниковые маты, пузырчатая пленка, брезент. А для больших насаждений стоит попробовать обеспечить импульсное распыление воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU