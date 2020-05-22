Подросток в Липецке застрял в качелях: на помощь пришли спасатели

22 Май 2020 2020-05-22T16:07:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший четверг, 21 мая, в Липецке на проспекте 60 лет СССР подросток застрял в качелях. Парень решил позаниматься на спортивной площадке. Но его планам не дано было сбыться. Качели взяли в плен. Липчанин никак не мог выбраться из металлической конструкции. Тогда его приятель сообщил о случившемся диспетчеру по номеру "112". На место выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС, их сотрудники с помощью слесарного инструмента вызволили ребенка. Им пришлось частично разобрать конструкцию. На всю работу ушло полчаса. Отметим, парень был в маске и перчатках.

Еще одно происшествие с качелями произошло в тот день. На улице Доватора 8-летний мальчик получил травму. Его госпитализировали с подозрением на перелом носа. Кстати, по данным ГО и ЧС, 19 мая коронавирус подтвердился у 11 детей в возрасте до 16 лет. Поэтому спасатели призывают родителей усилить контроль за своими чадами. Во дворах становится все больше детей и подростков и детей, однако COVID-19 никуда не делся. И риск заразиться остается.

ИСТОЧНИК KP.RU