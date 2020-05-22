В Липецке должник вернул 22 млн рублей долга после ареста машин

22 Май 2020 2020-05-22T17:33:39+03:00

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В Липецке организация задолжала более 22 млн рублей по налогам и сборам, включая пени. Соответствующее исполнительное производство находилось у судебных приставов Левобережного района города.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области, в установленный срок фирма добровольно не погасила долг. Тогда пришлось применить меры. Приставы выяснили, что у должника есть 18 машин. На транспортные средства наложили арест. То есть их нельзя было продать, либо использовать.

Затем свершилось чудо. Организация оплатила все налоги, сборы и пени - 22 млн 106 тыс. 332 рубля. Деньги также нашлись на исполнительный сбор, который составил 805 950 рублей. Производство окончилось фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU