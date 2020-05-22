Грузовики больше не проедут по мосту в Новой Жизни под Липецком

22 Май 2020 2020-05-22T18:13:24+03:00

Большегрузы больше не проедут по мосту в Новой Жизни Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В эту пятницу, 22 мая, под Липецком закрыли путепровод в Новой Жизни для грузовиков. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это сделано для предупреждения ДТП и во избежание разрушения несущих конструкций сопряжения моста с дорожным полотном. Когда возобновят движение тяжеловозов, пока неизвестно. Сначала нужно обследовать путепровод, провести ремонтные работы и оценить прочность конструкции.

Напомним, что с 23 мая из-за строительства на неделю перекроют одну из полос на мосту. Организуют реверсивное движение. Кстати, существующий путепровод построили в середине 60-х годов прошлого века. Последний раз его реконструировали 15 лет назад.

Рядом с мостом возводят новый путепровод. Предполагается, что ширина проезжей части будет 9 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU