Под Липецком сильный град побил урожай
На минувшей неделе спасатели несколько раз предупреждали липчан о заморозках. Ожидалось, что ночью и утром температура воздуха в Липецке и области составит -1 градус.
Во многих районах столбик термометра не опустился ниже 0. Однако, на липчан свалилась другая напасть. Около 11 часов утра в Лебедянском районе выпал град. Он был такой сильный, что некоторые жители даже слепили снеговика. Оптимизм - это хорошо. Вот только у многих град побил урожай.
- Посажены цветы в палисаднике. Вот, пожалуйста, что получилось! - записал видео Сергей. - То же самое и с огородом - картошка, помидоры. Ужас!
Сильный град побил урожай в Липецкой области.Сильнейший град в лебедянском районе Липецкой области 23. 05. 2020г.
ИСТОЧНИК KP.RU