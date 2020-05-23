2020-05-23T13:04:35+03:00
Общество

Под Липецком сильный град побил урожай

Некоторые липчане сохранили оптимизм и слепили снеговика [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Лебедянском районе Липецкой области выпал градВ Лебедянском районе Липецкой области выпал градФото: Юлия КЛЮЕВА
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На минувшей неделе спасатели несколько раз предупреждали липчан о заморозках. Ожидалось, что ночью и утром температура воздуха в Липецке и области составит -1 градус.

В Лебедянском районе Липецкой области выпал град Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Лебедянском районе Липецкой области выпал градФото: Юлия КЛЮЕВА

Во многих районах столбик термометра не опустился ниже 0. Однако, на липчан свалилась другая напасть. Около 11 часов утра в Лебедянском районе выпал град. Он был такой сильный, что некоторые жители даже слепили снеговика. Оптимизм - это хорошо. Вот только у многих град побил урожай.

В Лебедянском районе Липецкой области выпал град Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Лебедянском районе Липецкой области выпал градФото: Юлия КЛЮЕВА

В Лебедянском районе Липецкой области выпал град Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Лебедянском районе Липецкой области выпал градФото: Юлия КЛЮЕВА

- Посажены цветы в палисаднике. Вот, пожалуйста, что получилось! - записал видео Сергей. - То же самое и с огородом - картошка, помидоры. Ужас!

В Лебедянском районе Липецкой области выпал град Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Лебедянском районе Липецкой области выпал градФото: Юлия КЛЮЕВА

Сильный град побил урожай в Липецкой области.Сильнейший град в лебедянском районе Липецкой области 23. 05. 2020г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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