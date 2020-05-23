МЧС предупреждает: на Липецк и область обрушится гроза

23 Май 2020 2020-05-23T13:48:40+03:00

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На Липецкую область надвигается гроза. Об этом предупредили спасатели в эту субботу, 23 мая. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, непогода ожидается в ближайшие 2-4 часа.

Во время грозы стоит соблюдать несколько простых правил. Из дома лучше не выходить. В помещении следует отключить все бытовые и электроприборы. Опасно пользоваться обычным телефоном, стоять у окон и дверей, касаться водопроводных кранов.

Опасайтесь сквозняков! Они могут привлечь шаровую молнию. При встрече с ней, нужно сохранять спокойствие и не двигаться. Убегать не вариант - поток воздуха потянет ее за собой. Касаться ее чем-либо нельзя - может произойти взрыв.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU