МЧС предупреждает: на Липецк и область обрушится гроза
На Липецкую область надвигается гроза. Об этом предупредили спасатели в эту субботу, 23 мая. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, непогода ожидается в ближайшие 2-4 часа.
Во время грозы стоит соблюдать несколько простых правил. Из дома лучше не выходить. В помещении следует отключить все бытовые и электроприборы. Опасно пользоваться обычным телефоном, стоять у окон и дверей, касаться водопроводных кранов.
Опасайтесь сквозняков! Они могут привлечь шаровую молнию. При встрече с ней, нужно сохранять спокойствие и не двигаться. Убегать не вариант - поток воздуха потянет ее за собой. Касаться ее чем-либо нельзя - может произойти взрыв.
Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".
ИСТОЧНИК KP.RU