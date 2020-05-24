Жители шести улиц Липецка останутся без воды 25 мая

24 Май 2020 2020-05-24T12:05:10+03:00

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Некоторые липчане останутся без воды в понедельник, 25 мая. Как сообщили в ЛГЭК, это связано с проведением необходимого ремонта. Поэтому с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача питьевой воды жителям ул. Неделина, 24; 24а; 22; 22а, котельная «БПК-3».

А с 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на пр. 60 лет СССР, 45-47 краны пересохнут по следующим адресам:

- пр. 60 лет СССР, 41; 43; 45; 47;

- ул. Стаханова, 26; 32; 34; 28а;

- ул. Катукова, 26; 28; 28б; 30; 32; 32а; 34; 36; 38; 40; 40а; 42;

- б-р Шубина, 3; 5; 7; 9; 13; 13а; 19; 4;

- ул. Кривенкова, 3; 5; 7.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175, 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU