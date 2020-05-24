Карта распространения коронавируса в Липецкой области 24 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

24 Май 2020 2020-05-24T21:32:15+03:00

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Региональный оперштаб сообщил о 65 новых случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области 24 мая. Распространение заболевших COVID-19 по муниципалитетам выглядит следующим образом: Липецк - 37, Елец и Чаплыгинский район - по три человека, Добровский и Долгоруковский районы - по одному, Добринский и Грязинский - по четыре, Елецкий и Липецкий - по шесть.

Всего в Липецкой области зарегистрировали 1 633 случаев коронавируса. 1089 пациентов - на лечении, 539 выздоровели. Пять человек умерли.

По данным на 24 мая, в больницах находятся 200 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 479 человек с подозрением на инфекцию. Лечатся на дому 889 пациентов с легкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова - 111 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1029 липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU