2020-05-24T21:32:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Липецкой области 24 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Липецкой области
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Региональный оперштаб сообщил о 65 новых случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области 24 мая. Распространение заболевших COVID-19 по муниципалитетам выглядит следующим образом: Липецк - 37, Елец и Чаплыгинский район - по три человека, Добровский и Долгоруковский районы - по одному, Добринский и Грязинский - по четыре, Елецкий и Липецкий - по шесть.

Всего в Липецкой области зарегистрировали 1 633 случаев коронавируса. 1089 пациентов - на лечении, 539 выздоровели. Пять человек умерли.

По данным на 24 мая, в больницах находятся 200 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 479 человек с подозрением на инфекцию. Лечатся на дому 889 пациентов с легкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова - 111 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1029 липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 24 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Жители шести улиц Липецка останутся без воды 25 мая
Еще у 65 жителей Липецкой области выявили коронавирус на 24 мая
Коронавирус в Липецке, новости на 23 мая 2020 года: город снова лидирует по числу заболевших в регионе
МЧС предупреждает: на Липецк и область обрушится гроза
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 мая 2020 года выросло до 534 человек
Под Липецком сильный град побил урожай
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 23 мая 2020 года: еще у 65 человек выявили COVID-19
Грузовики больше не проедут по мосту в Новой Жизни под Липецком
В Липецке должник вернул 22 млн рублей долга после ареста машин
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года составило 463 человека