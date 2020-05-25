В Липецке мужчину ударили ножом в спину на пешеходном переходе

25 Май 2020 2020-05-25T08:43:41+03:00

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О диком случае нападения на человека на улице рассказала липчанка Галина Котельникова. По словам женщины, кто-то неизвестный с ножом напал на человека в районе автобусной остановки «11 микрорайон» на улице Космонавтов.

Как пишет автор сообщения, все случилось еще в пятницу, 22 мая, вечером в период с 19.45 до 20.00. Человек переходил дорогу по пешеходному переходу, в этот момент кто-то подбежал и ударил мужчину ножом в спину. Кто это сделал, жертва нападения не знает.

Автор сообщения просит откликнуться возможных очевидцев или автомобилистов, чей видеорегистратор мог записать произошедшее в тот вечер на пешеходном переходе. Женщина просит всех, кто владеет информацией по нападению, написать ей в личные сообщения в соцсети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU