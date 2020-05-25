Под Липецком взрослый мужчина угнал трактор, покатался и бросил в лесу

25 Май 2020 2020-05-25T09:04:34+03:00

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Необычное преступление раскрыли в Усманском районе Липецкой области. Там угнали трактор у 48-летнего работника сельхозпреприятия. В полиции тракторист рассказал, что остановился у магазина, но мотор глушить не стал и пошел за покупками. А когда вернулся сельскохозяйственной техники уже не было.

Трактор и дерзкого угонщика какое-то время искали безуспешно, позже транспорт нашли в лесу. По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, любителем острых ощущений оказался 50-летний житель Липецка.

Липчанин угнал трактор, чтобы покататьсяФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как выяснилось, мужчина шел по улице, увидел трактор с работающим мотором и не смог удержаться, чтобы не прокатиться. Накатавшись в волю, липчан завез трактор в лес и бросил. А уходя забрал из кабины сотовый телефон тракториста. Дело возбудили по части 2 статьи 158 – кража. Любителю оригинально покататься грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU